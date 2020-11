Roma, Fonseca non molla: “Preparando le prossime partite” – FOTO

Paulo Fonseca punta il Parma e cerca un’altra vittoria. E non vuole fermarsi certo ora che può arrivare il sedicesimo risultato utile consecutivo in campionato. Lo dimostra anche sul suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato una foto che lo ritrae, insieme al suo staff al completo intento, a preparare i prossimi impegni giallorossi a partire da quello di domenica. “Preparando le prossime partite con la mia squadra tecnica“, questo il messaggio del portoghese, che manifesta così la sua dedizione al lavoro e la sua determinazione nel proseguire questo momento positivo che sta attraversando la sua Roma.