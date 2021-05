Roma, Fonseca concede un giorno di riposo. Ripresa martedì alle 11

La squadra giallorossa tornerà ad allenarsi martedì per preparare il ritorno col Manchester

Una giornata di riposo per la Roma. I giallorossi questa sera hanno collezionato l'ennesima sconfitta del girone di ritorno, la settima in quindici partite. La Sampdoria banchetta sui resti della squadra di Paulo Fonseca, a cui rimangono ora cinque match prima di chiudere la stagione. Stasera lo 0-2 di 'Marassi', giovedì prossimo il ritorno col Manchester United in Europa League in cui la Roma cercherà teoricamente un'impresa disperata dopo il 2-6 dell'andata. Paulo Fonseca ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi giocatori, con la ripresa degli allenamenti fissata a martedì mattina (ore 11) a Trigoria, quando sarà già antivigilia europea. Da verificare le condizioni della lunga lista di infortunati, a cui stasera si sono aggiunti gli acciaccati Kumbulla e Villar.