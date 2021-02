Roma, Fonseca concede un giorno di riposo: fissata per giovedì alle 11 la ripresa degli allenamenti

Cambia il piano settimanale della Roma. Mister Paulo Fonseca ha deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo: domani i giallorossi non scenderanno in campo nel centro sportivo di Trigoria. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì alle ore 11.

Indicazioni importanti per il tecnico in vista dell’Udinese sono invece arrivate dall’allenamento odierno: dopo 3 settimane di stop per un infortunio muscolare si è rivisto infatti in gruppo Pedro, che viaggia spedito verso la convocazione per domenica prossima. Aggregato nuovamente ai compagni anche El Shaarawy.