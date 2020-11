Roma, Fonseca concede un giorno di riposo: allenamenti martedì alle 11

Riposo meritato per la Roma. Dopo la convincente prova di ieri contro la Fiorentina, culminata con un secco 2-0 sul campo, Paulo Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra. I giallorossi infatti torneranno in campo a Trigoria direttamente martedì mattina alle ore 11, quando sarà già l’antivigilia del match di Europa League contro un Cluj motivato a riscattarsi dopo la sconfitta di ieri in campionato. L’allenatore portoghese sa come gestire al meglio le forze della sua rosa, ristretta da alcune defezioni – tra gli indisponibili Santon, Diawara e Calafiori – e ancora in pieno tour de force che finirà domenica prossima con la trasferta di Genova contro gli uomini di Maran.