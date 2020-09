Roma-Florenzi: dubbio a destra tra ingaggio alto e poca scelta

Il ritorno del figliol prodigo. Dopo l’avventura in prestito al Valencia Alessandro Florenzi ha messo un punto ed è andato nuovamente a capo con il rientro in Italia. Sorridente nelle foto e scherzoso sui social, l’ex capitano della Roma nasconde tutta la precarietà del suo futuro alla Roma: Fonseca continua a non considerarlo, così come un altro anno di ombre non farebbe bene ai suoi obiettivi personali.

Florenzi o no, questo è il dilemma. Il punto interrogativo a cui cerca di dare una risposta il club verte su due temi fondamentali: il piano tecnico e quello economico. Al momento, nel ruolo di esterno basso, la Roma non ha sicurezze sulla fascia destra: Santon, infatti, è sempre più vicino a proseguire la sua carriera altrove (forse con il Besiktas), mentre Rick Karsdorp andrà all’Atlanta, con i club che hanno trovato l’accordo per un prestito con obbligo di riscatto (legato alle presenze) per un totale di 7 milioni di euro. Gli unici punti fermi in quella posizione risultano essere Bruno Peres, che gode della piena fiducia del tecnico portoghese e che molto probabilmente farà da titolare, oppure Leonardo Spinazzola riadattato sulla destra con Calafiori spostato a sinistra.

E Florenzi? A due settimane dalla ripartenza del campionato, sono tanti i “forse” e le variabili che potrebbero verificarsi. Ad oggi, Alessandro è ancora un giocatore della Roma, con il mercato bloccato sulla sua partenza. L’alto ingaggio che percepisce il giocatore (circa 3 milioni netti più bonus a stagione), fermano qualsiasi squadra dall’offrirgli una cifra simile. E anche la Roma dal trattenerlo: compito della nuova proprietà è infatti quello di riuscire a liberarsi dei costosi esuberi poco produttivi e abbassare il monte ingaggi generale. Pagare Florenzi e considerarlo solamente una risorsa da lasciare in panchina stona insomma con i piani. Le ultime due stagioni, poi, non sono simbolo di garanzia. Su di lui rimane comunque l’interesse dalla Premier League: è ormai noto il gradimento di Carlo Ancelotti, con i Toffees che continuano a trattare insieme alla Roma. In Italia la Fiorentina resta uno scenario possibile (potrebbe rientrare all’interno di uno scambio con Biraghi), mentre a sorpresa non è da escludere l’inserimento in extremis della nuova Juventus di Andrea Pirlo.

A fare da contraltare sulla partenza di Florenzi, però, rimangono le necessità di inizio stagione e l’ipotesi di una mancanza di titolari per i primi impegni in campionato: Fonseca, costretto magari con le spalle al muro dalla mancanza di risorse, potrebbe prendere in considerazione addirittura l’ipotesi di schierarlo contro l’Hellas Verona: un porta fortuna che Florenzi sarebbe pronto a cogliere all’istante, memore del gran gol di destro cinque anni fa (stagione 2015/2016) nella prima di campionato proprio contro il Verona, firma del pareggio definitivo.