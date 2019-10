Questa mattina, a sorpresa, Alessandro Florenzi ha raggiunto Villa Stuart. Dopo l’arrivo di Dzeko per il brutto colpo allo zigomo, il capitano giallorosso ha fatto il suo ingresso nella sede per una visita legata alla sindrome influenzale, che non gli ha permesso di scendere in campo nel match contro il Cagliari, terminato sull’1-1.