Roma, flop della panchina. Da Belotti a Solbakken: 0 gol dai centravanti di scorta

La Roma nonostante il pareggio di Lecce è in piena zona Champions. La frenata in Salento, però, ha fatto ancora una volta emergere i limiti della rosa a disposizione di Mourinho. La panchina è molto corta e chi entra non incide. “Adesso iniziano le difficoltà con le tre partite in una settimana”, queste le parole dello Special One due giorni fa. Lo scorso anno il mister riusciva a tirare fuori delle soluzioni a gara in corso. I giallorossi chiusero la stagione con 11 gol dalla panchina, andarono a segno 7 marcatori diversi che portarono in totale 9 punti in più in classifica. El Shaarawy, Felix, Shomurodov e Carles Perez regalarono a Mou gol pesanti. Trend completamento opposto in questa stagione. Solo il Faraone si sta dimostrando l’arma in più, ma ormai è considerato un titolare. Belotti non ha ancora gonfiato la rete in campionato, Eldor ha lasciato la capitale con 0 gol all’attivo e Solbakken è un oggetto misterioso. Il norvegese sta trovando pochissimo spazio e nonostante si alleni con la squadra da oltre un mese non rientra ancora nei piani di Mourinho. Delle prime 6 la Roma è quella con meno gol dalla panchina (5) insieme a Milan e Atalanta. Poi ci sono Lazio e Inter (6). Domina, anche, questa classifica il Napoli con 11. Fino ad oggi solo Volpato a Verona ha regalato una vittoria. Giovedì, contro il Salisburgo, il mister sarà costretto a spremere di nuovo i titolari. Il turnover, infatti, ha portato poche gioie a Trigoria. Con la Cremonese è arrivata l’eliminazione della Coppa Italia. Mentre la sconfitta col Ludogorets alla prima in Europa League ha rischiato di compromettere il cammino europeo della Roma. Per raggiungere la Champions non bastano solo le magie di Dybala, ma servirà qualcosa in più dagli uomini che entrano a gara in corso.