Roma, fissata la prima amichevole a Trigoria: i giallorossi sfideranno la Boreale

La società sportiva romana che milita in Eccellenza lo ha annunciato su Instagram. Sarà un tuffo nel passato per Edoardo Bove che ha iniziato la sua carriera da calciatore in quel club

Il programma pre stagionale della Roma è ancora avvolto nel mistero. La tournée in Corea del Sud è saltata e i giallorossi hanno dovuto stravolgere i loro piani. Intanto è arrivata l'ufficialità della prima amichevole che si terrà a Trigoria. La squadra di Mourinho giocherà contro la Boreale. La società sportiva romana che milita in Eccellenza lo ha annunciato su Instagram. Sarà un tuffo nel passato per Edoardo Bove che ha iniziato la sua carriera da calciatore in quel club. La data non è ancora stava svelata, i giallorossi inizieranno il ritiro lunedì al centro sportivo. L'amichevole andrà in scena il 15 luglio.