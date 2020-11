Roma, firma anche il baby Cassano: “Orgoglioso per il primo contratto da professionista” – FOTO

La Roma continua a blindare i suoi giovani talenti. Dopo i rinnovi di Zalewski, Ndiaye, Providence e Ciervo, ecco anche la firma sul contratto di Claudio Cassano. Il fantasista classe 2003 ha entusiasmato a tal punto la scorsa stagione, 12 gol in 15 partite con l’Under 17, da conquistarsi la fiducia di Alberto De Rossi che lo ha promosso in Primavera, regalandogli due spezzoni di partita. Il talento pugliese firma così il suo primo contratto da professionista: “Orgoglioso e soddisfatto per questo primo traguardo, dopo tanti sacrifici è arrivato il mio primo contratto da professionista con la Roma. Sempre onorato di indossare questa maglia. Ringrazio soprattutto Zotti per essermi sempre accanto e la Vigoglobalsport. Forza Roma“, questo il messaggio di Cassano dal suo profilo Instagram, dove ha postato una foto insieme a Morgan De Sanctis.