Roma-Fiorentina, Zaniolo fuori dai convocati a causa di un’influenza intestinale

A poche ore dal match contro la Fiorentina, José Mourinho perde uno dei pezzi più importanti della sua squadra. Nicolò Zaniolo infatti non è stato convocato per la partita di questa sera a causa di un'influenza intestinale che lo ha colpito nelle ultime ore. Il 22 giallorosso non è al meglio e lo Special One ha preferito non rischiarlo. Zaniolo dunque non tornerà sul prato dell'Olimpico dopo i fischi ricevuti dalle tribune al momento del cambio contro il Genoa e la conseguente difesa nel post partita di Mourinho.