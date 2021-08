Roma-Fiorentina verso il sold out, venduti già più di 24 mila biglietti

Durante l'intervallo della partita verrà festeggiata la vittoria in Coppa Italia della Roma Femminile

In vista dell'esordio in campionato della Roma in programma domenica sera all'Olimpico il pubblico giallorosso ha dimostrato la tanta voglia di tornare sugli spalti. Ad oggi pomeriggio sono stati già oltre 24.000 i tagliandi staccati, rispetto ai poco più di trentamila possibili visto il 50% di capienza stabilito dal governo per evitare assembramenti, come riporta il sito ufficiale del club. "Oltre che per sostenere i nostri calciatori, c'è anche un'altra ragione per venire domenica all'Olimpico: all'intervallo di Roma-Fiorentina, festeggeremo tutti insieme la vittoria in Coppa Italia della nostra Squadra Femminile, che effettuerà un giro di campo per raccogliere l'affetto dei tifosi" si legge su una nota AS Roma.