Roma-Fiorentina, Sport e Salute invita le società sportive impegnate nel sociale

Sport e Salute SpA ha invitato le associazioni sportive particolarmente impegnate nel sociale alla prima partita di campionato, Roma-Fiorentina, in programma domenica sera allo stadio Olimpico. A renderlo noto è stata la stessa società Sport e Salute, proprietaria dell'impianto per cui Roma e Lazio pagano un affitto. Hanno accolto l’invito otto società e tutte le richieste sono state soddisfatte. Dieci biglietti, inoltre, sono stati riservati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Dopo aver distribuito oltre 250 biglietti per il personale sanitario in prima linea nell’emergenza Covid nelle poche partite della scorsa stagione aperte al pubblico, quest’anno Sport e Salute - si legge nella nota - vuole riconoscere l’impegno delle società e delle associazioni che si occupano in particolare di sport sociale nei quartieri difficili e, vista anche l’attuale situazione internazionale, di inclusione e integrazione.