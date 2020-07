Roma-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quattro vittorie in cinque partite. Tredici punti conquistati su quindici disponibili. Funziona la cura Fonseca, che ha trovato nella difesa a tre il porto perfetto per dare nuova linfa alla sua Roma. I giallorossi sono attesi da tre match complicati prima del sipario che calerà sul campionato. Il primo dei tre sarà l’ultimo di questa stagione all’Olimpico, poi ci saranno le due trasferte con Torino e Juventus. Domenica alle 19.30 però c’è la Fiorentina di Iachini, ormai già con la testa alla prossima stagione, ma capace di fermare l’Inter nell’ultimo turno con un positivo 0-0. All’andata la Roma vinse con una delle sue migliori prestazioni personali.

ROMA-FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma e Fiorentina si sfideranno con un modulo (quasi) speculare. Entrambi i tecnici si affidano alla difesa a tre. Fonseca spera di recuperare Ibanez dall’affaticamento all’adduttore, ma può contare sul trio Mancini-Smalling-Kolarov, che ha fatto bene con la Spal. A sinistra tornerà dal primo minuto Spinazzola, a riposo un tempo mercoledì, mentre a destra Zappacosta sembra in vantaggio per una maglia da titolare, al posto di Peres. Tornano Veretout al centro e Mkhitaryan in avanti. Verso la panchina Pellegrini. Dzeko riprenderà il suo posto a scapito di Kalinic.

La Fiorentina deve ancora rinunciare a Dragowski e punterà su Terracciano. Mancheranno Dalbert e Benassi che sono infortunati, e Castrovilli che è squalificato. Verso la conferma il trio difensivo formato da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Chiesa giocherà largo a sinistra, mentre a destra ci sarà Lirola. In avanti il duo Ribery-Vlahovic.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Zappocosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Perez; Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Ghezzal, Lirola; Ribery, Vlahovic.

Roma-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

ForzaRoma.info vi terrà aggiornati sul match tramite i canali social (Facebook, Twitter e Instagram), oltre a fornirvi la cronaca live del match sul sito. Interviste, foto, video e notizie verrano fornite in tempo reale. Roma-Fiorentina sarà trasmessa in diretta alle 19.30 televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport numero 252 e 272 del satellite. Gli abbonati potranno seguirla in streaming grazie a Sky Go oppure attraverso Now Tv, il servizio di live e streaming on demand di Sky.