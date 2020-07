Roma-Fiorentina, trauma facciale per Pellegrini: previsti accertamenti

Brutto colpo al volto per Lorenzo Pellegrini, che l’ha costretto a lasciare il campo al 60′ di Roma-Fiorentina. Il trequartista giallorosso si è scontrato con Milenkovic al limite dell’area di rigore, ma il contatto per l’arbitro Chiffi non è stato meritevole di calcio di punizione. Lasciando il campo dopo aver tamponato il sangue uscito dal naso (al suo posto è entrato Nicolò Zaniolo), ha detto allo staff medico: “Forse era fallo…”. Nelle prossime ore, il numero 7 farà degli accertamenti per capire l’entità del danno: il primo bollettino parla di trauma facciale con ferita lacero contusa.