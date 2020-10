Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Meno di 72 ore dopo l’impegno infrasettimanale in campo europeo, la Roma torna in campo per il match di campionato contro la Fiorentina. La squadra di Fonseca punta il 14esimo risultato utile consecutivo in Serie A, impresa che non riesce ai giallorossi dalla stagione 2016/17, quando in panchina sedeva Luciano Spalletti. Pronto al debutto in campionato Chris Smalling, dopo l’infortunio che lo ha costretto ai box in questo inizio di stagione.

Roma-Fiorentina: le probabili formazioni

Fonseca, dopo il massiccio turnover in Europa League, rilancia molti “big” a riposo contro il Cska Sofia. Tornano Dzeko, Pedro, Veretout e Spinazzola. In porta riecco Mirante, mentre in difesa ritrova la maglia da titolare Gianluca Mancini, che ieri non era disponibile per la squalifica dell’Uefa. Al suo fianco Chris Smalling, al debutto stagionale in Serie A. Nel giro dei centrali potrebbe restar fuori Kumbulla: pronto Ibanez.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Quarta, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Biraghi; Ribery, Kouamé.

Roma-Fiorentina: orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Roma-Fiorentina sarà trasmessa dalle 18.00 di domenica 1 novembre in diretta tv su Sky, sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 2 (252). La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.