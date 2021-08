Roma-Fiorentina: Mourinho cerca la prima vittoria all’esordio in Serie A

Nelle due stagioni con l'Inter lo Special One ha collezionato due pareggi contro Sampdoria e Bari

"Alcune partite le perderemo, altre le pareggeremo, ma andremo in campo sempre per vincere". Jose Mourinho è sempre sincero quando parla e nella sua avventura alla Roma non fa eccezione. Lo Special One non nomina trofei, ma prova a ragionare passo dopo passo. Il primo proverà a compierlo stasera, quando si troverà davanti la Fiorentina. Vincere significherebbe sfatare anche un piccolo tabù. Nelle due stagioni nei quali ha allenato l'Inter, Mou non è riuscito a vincere al match di esordio in campionato. Nell'estate del 2008 veniva fermato sull'1-1 dalla Sampdoria. Stesso risultato la stagione seguente contro il Bari. Oggi proverà a partire diversamente, anche se entrambe le volte riuscì a vincere il campionato alla fine. Della serie: i cavalli vincenti si vedono alla fine.