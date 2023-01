Roma-Fiorentina, le probabili formazioni di Mourinho e Italiano

Pochi cambi per lo Special One rispetto alla vittoria contro il Genoa. In mezzo al campo torna Cristante con Zaniolo e Dybala alle spalle di Abraham

Tre giorni dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, la Roma è pronta a tornare in campo anche in campionato. Domenica alle 20.45 i giallorossi affronteranno la Fiorentina allo Stadio Olimpico nell'ultimo match del girone d'andata. Pochi i cambi di formazione rispetto al successo infrasettimanale. Vista la squalifica di Ibanez, davanti a Rui Patricio la difesa a tre sarà composta da Mancini, Smalling e Kumbulla. A centrocampo torna Cristante dal primo minuto in coppia con Pellegrini. Sulle fasce confermato Zalewski con Celik sulla destra. In attacco, dietro a Tammy Abraham, la coppia Zaniolo-Dybala.