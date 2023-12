Roma-Fiorentina, le formazioni ufficiali di Mourinho e Italiano

Lo Special One si affida alla solita coppia Dybala-Lukaku in attacco. Sulle corsie esterne spazio a Zalewski e Kristensen

Ghiotta occasione per la Roma che questa sera contro la Fiorentina può blindare il quarto posto staccando di 3 punti il Napoli e piazzandosi a -2 dal Milan. Per battere i viola di Italiano, Mourinho si affida al solito 3-5-2 con la difesa obbligata (Mancini, Llornete, Ndicka). A centrocampo sciolto l'unico dubbio: sarà Pellegrini ad affiancare Paredes e Cristante. Sugli esterni Zalewski e Kristensen mentre davanti spazio alla qualità di Lukaku e Dybala .

