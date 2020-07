Roma-Fiorentina: le formazioni, diretta e risultato in tempo reale

La Roma vuole vincere per continuare il suo ottimo momento e allontanare lo spettro dei preliminari di Europa League. I giallorossi ospitano la Fiorentina allo stadio Olimpico (fischio d’inizio alle 19.30): con un successo salirebbero a più quattro dal Milan e consoliderebbero il quinto posto in classifica. I viola sono ormai salvi e sono reduci dal pareggio per 0-0 contro l’Inter.

Fonseca cambia pochissimo rispetto al 6-1 di tre giorni fa con la Spal: in porta c’è Pau Lopez, in difesa Smalling con Mancini e Kolarov. A centrocampo torna Jordan Veretout dopo il turno di riposo, al suo fianco c’è Diawara. Sugli esterni confermati Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra. Sulla trequarti ci sono Mkhitaryan e Pellegrini con Dzeko che si riprende il posto al centro dell’attacco dopo aver riposato a Ferrara. Nicolò Zaniolo parte ancora dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Fuzato, Fazio, Zappacosta, Calafiori, Cristante, Pastore, Villar, Zaniolo, Perotti, Kalinic, Perez, Kluivert.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Vlahovic, Ribery.

A disposizione: Brancolini, Chiorra, Ceccherini, Dalbert, Igor, Terzic, Venuti, Agudelo, Badelj, Cutrone, Kouame, Sottil.

Allenatore: Giuseppe Iachini.

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Di Iorio – Vecchi

IV Uomo: Guida

Var: Mazzoleni

Avar: De Meo