Roma-Fiorentina, le agenzie scommettono sui giallorossi. Occhio all’avvio della viola

Inizia anche per i bookmakers l’avvicinamento alla sfida di domenica pomeriggio tra Roma e Fiorentina. Secondo quanto riporta agipronews la quota per la vittoria giallorossa è di 1,82 a fronte del 4,10 per il successo degli ospiti, quindi uno sbilanciamento netto nei confronti della squadra di Fonseca. Il tecnico romanista però dovrà stare attento alla capacità della Fiorentina di impattare bene gli inizi di partita: in quattro delle ultime cinque infatti la Viola ha trovato la rete nel primo quarto d’ora, dato che potrebbe impensierire visto che contro il Milan la Roma ha subito gol dopo pochissimi minuti di gioco. Sarà inoltre una partita intensa e soprattutto fallosa: l’Over 4,5 per i cartellini si gioca infatti a 1,78. Una quota bassa che fa capire come ci sarà grande battaglia sul manto erboso dello Stadio Olimpico.