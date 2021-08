Roma-Fiorentina, la moviola: convalidato dal VAR il gol di Veretout

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida dello Stadio Olimpico

Redazione

Allo Stadio Olimpico si gioca la sfida tra Roma e Fiorentina, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2021/22. La gara, iniziata alle ore 20:45, è arbitrata dal direttore di gara Pairetto. Assistenti Tegoni - Rossi, quarto uomo Di Martino, Var: Mazzoleni AVar: Viventi. Di seguito tutti gli episodi, i cartellini e i casi dubbi della partita:

94' - Triplice fischio: finisce la partita. La Roma vince la prima partita del campionato per 3-1.

90' L'arbitro Pairetto concede 4 minuti di recupero

66' Gol convalidato - Il VAR valuta in linea la posizione di partenza di Abraham, inizialmente considerata in fuorigioco. Il numero 9 crossa al centro per Veretout che segna il 2 a 1 per la Roma

65' Gol annullato per sospetto fuorigioco di Abraham. Sul proseguo dell'azione l'inglese mette al centro per Veretout che mette in rete

51'- Espulsione. Doppio giallo per Zaniolo. Il numero 22 spinge Gonzalez in corsa e l'arbitro Pairetto estrae il cartellino giallo. Roma in 10

46' Inizia la ripresa di Roma-Fiorentina

45+3' Si chiude il primo tempo sul punteggio di 1 a 0 per la Roma con rete di Mkhitaryan

45+2' Ammonizione. Cartellino giallo per Bonaventura che entra in netto ritardo con una scivolata su Vina

45' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero

44' - Ammonizione. Secondo cartellino giallo per la Roma. Zaniolo viene sanzionato per fallo su Gonzalez in ripartenza

25' - Gol annullato. Inizialmente non convalidata la rete di Mkhitaryan per fuorigioco dopo che l'armeno aveva segnato su assist di Abraham in area di rigore. Dopo una consultazione al VAR il gol viene convalidato, portando la Roma in vantaggio

15' - Espulsione. Cartellino rosso per il portiere della Fiorentina Dragowski che va su Abraham in scivolata in evidente ritardo. Il centravanti della Roma si era allargato sull'esterno e il portiere Viola lo travolge provocando l'espulsione

12' - Ammonizione. Il primo cartellino giallo della partita va a Pellegrini. Il capitano della Roma viene sanzionato per un'entrata in ritardo su Gonzalez