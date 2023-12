Roma-Fiorentina, la moviola: giallo per Cristante e Zalewski

Dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo, la Roma ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano per dare un segnale al campionato e blindare il quarto posto. Il match è stato affidato ad Antonio Rapuano della sezione di Rimini con Luigi Rossi e Christian Rossi come assistenti. Al Var è stato invece scelto Aureliano con Dionisi come Avar. Maresca il quarto uomo.