Roma-Fiorentina, info biglietti: vendita libera da martedì, costo minimo 20 euro

I tagliandi si potranno acquistare solo sul sito del club o nella biglietteria nei pressi dello stadio il giorno della partita

La prelazione avrà inizio alle ore 11:00 di lunedì 16. Per tutto il periodo di vendita gli abbonati Serie A 2019-20 potranno usufruire di un prezzo scontato con un massimo di 4 biglietti per transazione. Da martedì 17, alle 11:15, partirà anche la vendita libera, con un massimo di 4 biglietti acquistabili per transazione. Biglietti acquistabili esclusivamente su asroma.com. Contact AS Roma center (solo per acquisto ridotto disabili/invalidi 100%) - Tel. 06.89386000 (dal lunedì al venerdì, orario 9.30-18.30). Punto vendita stadio Olimpico (solo giorno partita) - Viale delle Olimpiadi, 61

In ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale), essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore, essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi. La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.