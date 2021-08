Roma-Fiorentina: il Covid blocca i tifosi viola, in pochi all’Olimpico

Difficoltà legate ai mezzi, i pullman, anche loro ridotti di capienza causa Covid, e alle varie ordinanze regionali, per chi segue la Fiorentina da fuori regione

Domani comincerà la vendita libera dei biglietti per Roma-Fiorentina e anche i tifosi viola potranno acquistare il ticket per il settore ospiti, ridotto a 2500 unità (costo 30 euro). Come riporta Repubblica, non ci sarà però una gran risposta dei fiorentini, bloccati soprattutto oltre che dall'orario, dalle limitazioni del Covid sui mezzi di trasporto e dalle varie ordinanze regionali per chi segue la squadra fuori regione. All'Olimpico saranno presenti dunque un centinaio di tifosi, ad essere ottimisti. Si tirano fuori gli ultras, decisi a non rientrare finché le limitazioni non saranno alzate almeno fino all'80% della capienza.