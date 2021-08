Roma-Fiorentina, i convocati di Italiano: Vlahovic c’è, out Nastasic

L'attaccante serbo è a disposizione dei viola nonostante le voci di mercato

La Fiorentina si prepara per la sfida di domani sera all'Olimpico contro la Roma. I viola sono in piena tempesta mercato per il futuro di Dusan Vlahovic, che però figura nell'elenco dei convocati di Vincenzo Italiano. Il serbo è accostato con prepotenza all'Atletico Madrid, ma intanto è stato blindato anche dal suo tecnico in conferenza. L'ex mister dello Spezia non avrà invece Nastasic (così come Lirola, ormai ceduto all'OM), appena ufficializzato. Ecco la lista completa diramata dai viola: