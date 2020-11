Roma-Fiorentina, i convocati di Fonseca: ok Carles Perez, prima per Podgoreanu

Poche ore a Roma-Fiorentina. La squadra di Fonseca deve riscattarsi da una prova incolore come quella offerta in Europa League contro il CSKA Sofia, tornando a schierare dall’inizio tutti i titolari. C’erano da valutare le condizioni soprattutto di Carles Perez e Smalling, il primo non al meglio e il secondo appena rientrato da titolare. Entrambi fanno parte dei convocati di Fonseca Out l’infortunato Santon, esordio per il Primavera classe 2002 Podgoreanu. Di seguito la lista completa.

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Farelli

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Smalling, Fazio, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout

Attaccanti: Dzeko, Mayoral, Pedro, Mkhitaryan, Perez, Podgoreanu