Roma-Fiorentina, Fonseca in conferenza stampa alle 14.00

Paulo Fonseca, a tre giorni di distanza dall’ultima conferenza stampa, torna a parlare in vista della sfida di domani pomeriggio contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese alle 14.00 presenterà il match contro la formazione di Iachini (previsto alle 18.00 allo stadio Olimpico), nella consueta conferenza della vigilia. L’obiettivo del tecnico, che ha avuto esclusivamente due giorni per preparare la partita contro la Viola del presidente Commisso, è quello di continuare positivamente il suo percorso in campionato dopo l’ultimo pareggio contro il Milan.