Roma-Fiorentina è sold out: 19° tutto esaurito all’Olimpico

L'amore dei tifosi per la Roma va oltre ogni confine. Domenica sera (ore 20:45) contro la Fiorentina lo stadio Olimpico sarà sold out. Si tratta del 19° tutto esaurito tra le mura amiche. Da quando c'è José Mourinho sulla panchina giallorossa i romanisti seguono senza sosta la squadra sia in casa che in trasferta. Come hanno dimostrato anche ieri con il Genoa, dove c'erano oltre 60 mila persone sugli spalti per un gara di Coppa Italia, di giovedì sera.