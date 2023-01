Roma-Fiorentina, arbitra Giua: un solo precedente con i giallorossi

Il match della diciottesima giornata di campionato è in programma domenica all'Olimpico, ore 20:45. Al Var c'è Nasca

L'arbitro Antonio Giua dirigerà la sfida tra Roma e Fiorentina, in programma domenica all'Olimpico (ore 20:45). Il fischietto della sezione di Sassari ha incontrato una sola volta i giallorossi nel 2019. In quella occasione la squadra allenata da Fonseca vinse 3-1 contro la Spal. I viola, invece, hanno un bilancio di 2 successi e una sconfitta con l'arbitro sardo. Per la partita di domenica, Giua verrà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Prenna, con Maresca IV uomo. Il Var sarà affidato a Nasca, mentre l'Avar sarà Paganessi. Ecco la designazione completa: