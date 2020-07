Roma, seconda volta per Chiffi: in stagione la vittoria casalinga con il Sassuolo

Roma-Fiorentina, ultima partita in stagione all’Olimpico, verrà arbitrata da Daniele Chiffi. L’AIA (Associazione italiana arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 17esima gara di ritorno: a completare la terna ci saranno Di Iorio e Vecchi. Guida sarà il IV uomo. Al VAR Mazzoleni, all’AVAR De Meo.

L’arbitro di Padova ha diretto solamente una volta la Roma nel corso della sua carriera: quest’anno contro il Sassuolo, nel 4-2 casalingo. Proprio in quell’occasione Chiffi, a 90 secondi dal fischio d’inizio, aveva assegnato un rigore per un intervento ai danni di Kluivert, per cambiare idea dopo qualche istante: il fischietto di Padova, richiamato dal VAR, ha virato la sua decisione su calcio d’angolo. Un solo giallo estratto ai danni di Lorenzo Pellegrini. Diverse invece le polemiche che riguardano Chiffi al VAR: in Roma-Genoa, le proteste dei tifosi rossoblù bersagliano lui e Di Bello per una spinta di Florenzi su Pandev al 95′ non sanzionata con il calcio di rigore. Per la Fiorentina, invece, bilancio negativo: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte in Serie A.

ROMA – FIORENTINA Domenica 26/07 h. 19.30

CHIFFI

DI IORIO – VECCHI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO