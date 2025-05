Roma-Fiorentina: arbitra Chiffi. Al Var c’è Mazzoleni

Sono state appena rese note le designazioni arbitrali dell’AIA per la 35ª giornata di Serie A. Per il big match tra Roma e Fiorentina, in programma domenica alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, è stato designato Daniele Chiffi della sezione di Padova come arbitro principale. Ad assisterlo ci saranno Preti e Di Gioia, mentre il quarto uomo sarà Arena. Al VAR è stato assegnato Mazzoleni, con Pezzuto in qualità di AVAR. Il bilancio dei giallorossi con il fischietto veneto è leggermente a favore con 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Ci sono stati già due incroci in questa stagione: i due successi con il Parma fuori casa (0-1) e con il Lecce in casa (4-1). Non è la prima volta che Chiffi arbitra un Roma-Fiorentina, era già successo il 26 luglio del 2020 e il match terminò 2-1 a favore dei giallorossi, grazie alla doppietta di Veretout.