Roma-Fiorentina, alle 16.30 la conferenza di Fonseca

Torna a parlare Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di campionato contro la Fiorentina. Il tecnico giallorosso si presenterà in conferenza stampa alle 16.30, per presentare una gara importantissima in ottica quinto posto, soprattutto dopo il mezzo passo falso di ieri del Milan contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini. Dopo aver potuto dar fondo a gran parte della rosa contro la Spal, domenica (19.30) dovrebbero tornare dal primo minuto sia Dzeko sia Jordan Veretout, quest’ultimo apparso tra i più in forma del gruppo romanista. Per questo sarà un peccato non averlo a disposizione contro il Siviglia, partita che il francese dovrà saltare per squalifica.