Roma-Fiorentina, Abraham ‘prega’ durante il controllo Var del gol: “Please…”

Il centravanti inglese è stato pizzicato dalle telecamere durante la lunga attesa che ha portato a convalidare il gol di Mkhitaryan con il suo assist

Una lunga attesa, poi l'esplosione di gioia. Tammy Abraham si sta già calando nella parte, nel gioco della Roma e nella scaramanzia tipicamente italiana. Il centravanti inglese è stato grande protagonista di questo primo tempo con la Fiorentina, tra l'espulsione procurata e l'assist per Mkhitaryan che è valso l'1-0. Anche se dopo un controllo Var lunghissimo per la posizione dell'armeno sul passaggio smarcante di Abraham. E durante l'attesa l'ex Chelsea è stato pizzicato dalle telecamere mentre cercava di esorcizzare la tensione e magari spingere quella linea un po' più avanti. "Please, please", si legge distintamente dal labiale dell'attaccante, con lo sguardo rivolto verso l'alto e le braccia larghe. Preghiera accolta.