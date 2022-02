Roma, fiocco azzurro in casa Karsdorp: è nato il piccolo Kaiden

Il terzino giallorosso e della nzaionale olandese, è diventato papà per la seconda volta. L'annuncio della gravidanza era stato dato circa 2 mesi fa

Tramite un tweet, la Roma si è congratulata con Rick Karsdorp e con la moglie Astrid, per la nascita del loro secondo genito. Il nome scelto per il piccolo Karsdorp è Kaiden che come scritto dalla Roma stessa sui social, è l'ultimo arrivato nella famiglia giallorossa. La gravidanza era stata annunciata dalla moglie tramite un post instagram lo scorso 19 dicembre.