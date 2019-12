Roma, fiducia Smalling: rientro possibile per la Fiorentina

Da Trigoria filtra fiducia per le condizioni di Chris Smalling. Secondo quanto riporta Sky Sport il centrale inglese potrebbe bruciare le tappe e tornare a disposizione di Fonseca prima della fine dell’anno, addirittura per la sfida del 20 dicembre contro la Fiorentina. Buone sensazioni quindi sulle condizioni fisiche del difensore dopo il problema al legamento collaterale del ginocchio. L’ex United è stato una delle sorprese più liete di questa parte di stagione giallorossa, soprattutto grazie all’affiatamento difensivo trovato con Gianluca Mancini, che ha aiutato la Roma a blindare la difesa come dimostrato nella sfida di San Siro contro l’Inter di Lukaku e Lautaro Martinez.