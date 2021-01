Roma, fiducia a Fonseca: sullo sfondo l’ipotesi Allegri

Possibile fiducia nell’immediato con un occhio aperto alle altre possibilità nel futuro. Continuano le voci riguardanti il destino di Paulo Fonseca ma, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, al momento la sua posizione dovrebbe essere confermata nonostante il k.o. nel derby e la figuraccia in Coppa Italia. Questo quanto uscito fuori dal summit odierno tra Tiago Pinto e i Friedkin. Fiducia sì, ma non a tempo illimitato. Non è escluso infatti che, se situazione devesse peggiorare, la società si guarderà intorno e il nome di Max Allegri sarebbe quello in cima alla lista della dirigenza romanista. Sul tecnico livornese però ci sarebbe anche il Chelsea, sempre più deluso dall’andamento della squadra di Lampard.