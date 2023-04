Roma-Feyenoord, venti tifosi giallorossi in questura: avevano mazze e martelli

Sale l'attesa per la sfida tra Roma e Feyenoord valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Come riportato dall'agenzia ANSA, nel corso dei controlli preventivi in vista del match di questa sera, le forza dell'ordine hanno intercettato un gruppo di circa 20 tifosi giallorossi in un pub di Via Andrea Doria. In una delle auto, la Polizia e la Digos hanno trovato mazze, bastoni e martelli. Il gruppo è stato identificato e portato successivamente negli uffici della Polizia.