Roma-Feyenoord, Van Gaal: “Mourinho si difenderà, è la sua indole”

Il commissario tecnico dell'Olanda prova a immaginare come sarà la finale di Conference League: "Il gioco dello Special One è molto portoghese"

Roma-Feyenoord si avvicina. Come i giallorossi studiano le mosse della squadra di Arne Slot, allo stesso modo gli olandesi hanno cercato di capire qualcosa di più di come giocano gli undici di José Mourinho. Per farlo hanno intervistato chi lo Special One lo conosce bene: Louis van Gaal. Il commissario tecnico dell'Olanda, predecessore del portoghese sulla panchina del Manchester United, non ha dubbi su come si comporterà il suo collega.