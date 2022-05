Roma-Feyenoord: Totti con Cristian in tribuna per tifare i giallorossi

Sugli spalti dell'Arena Kombetare presente per sostenere la squadra di Mourinho anche l'ex capitano giallorosso

Come era stato già annunciato nei giorni scorsi, alla finale di Tirana è presente anche Francesco Totti, volato in Albania per tifare la Roma nella partita più importante di questa stagione, la finale di Conference League contro il Feyenoord. Sugli spalti dell'Arena Kombetare l'ex capitano seguirà la finale insieme al figlio Cristian, seduto al suo fianco.