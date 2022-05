Roma-Feyenoord, Olimpico sold out: saranno 50 mila i tifosi allo stadio

Il Club ha invitato tutti a portare una bandiera per ricreare lo stesso colpo d'occhio visto contro Leicester e Bodo

La Roma ha comunicato tramite una nota sul proprio sito ufficiale il raggiungimento del sold out per quanto riguarda l'Olimpico. Stasera guarderanno la finale sui maxischermi dello stadio 50 mila persone. Stavolta, anche se non ci saranno i calciatori che correranno sul prato verde, sarà come vivere una partita qualsiasi della Roma dal vivo. L'apertura dei cancelli è prevista alle 18:30, il Club inoltre ha invitato i propri tifosi a portare con sé una bandiera per dare lo stesso colpo d'occhio visto contro Leicester e Bodo.