Roma-Feyenoord, le probabili formazioni di Mourinho e Slot

Mourinho legato alle condizioni di Mkhitaryan, che potrebbe partire dalla panchina nella finale di Conference League

Ci siamo, Roma-Feyenoord deciderà la prima vincitrice della storia della Conference League . Dopo un lungo e tortuoso percorso, la squadra di Mourinho si gioca il tutto per tutto contro gli olandesi, che in semifinale hanno eliminato il Marsiglia. I giallorossi ci arriveranno con la sicurezza di essere già qualificati in Europa League e avendo fatto rifiatare qualche uomo importante a Torino. Non ancora certissima la formazione della Roma, legata soprattutto alle condizioni di Mkhitaryan. Smalling, Zaniolo e Karsdorp sono recuperati e partiranno dal primo minuto. L'armeno è fermo da qualche settimana, dovrebbe essere a disposizione ma è detto che abbia una maglia da titolare.

Per il resto Rui Patricio, Mancini, Ibanez, Cristante, Oliveira, Zalewski, Pellegrini e Abraham. Mkhitaryan dovrebbe comunque iniziare in panchina, arma a gara in corso insieme a Veretout ed El Shaarawy, Spinazzola, Perez e Shomurodov. Se invece l'armeno scenderà in campo dal 1', a farne le spese sarà uno tra Oliveira e Zaniolo. Per il Feyenoord il dubbio principale dovrebbe riguardare la porta e le condizioni del titolare Bijlow: se non dovesse farcela dentro Marciano. Geertruida e il recuperato Malacia agiranno sulle fasce in difesa, con Trauner e Senesi al centro. A centrocampo Aursnes e Kokcu, numero 10 seguito anche dalla Roma. Alle spalle dell'inamovibile Dessers, capocannoniere della Conference con un gol in più di Abraham, il tridente Nelson, Guus Til e un altro giocatore temibile come Sinisterra.