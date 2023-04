Roma-Feyenoord, le probabili formazioni di Mourinho e Slot

Mancano due giorni all'impegno europeo dei giallorossi. La Roma giovedì sfiderà il Feyenoord e deve ribaltare l'1-0 subito in Olanda. Mourinho scioglierà gli ultimi dubbi nelle prossime ore. Oggi ha ritrovato Dybala in gruppo, la Joya partirà dal 1' insieme a Pellegrini. Davanti Abraham è favorito su Belotti. A centrocampo la coppia sarà composta da Matic e uno tra Cristante e Wijnaldum. Il numero 4 è reduce da un taglio sotto il sopracciglio sinistro. La ferita è da monitorare e potrebbe essere lasciato a riposo. Sulla fascia sinistra torna Spinazzola, mentre sulla destra giocherà Zalewski. Difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In porta nessun dubbio sulla presenza di Rui Patricio.