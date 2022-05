Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali di Mourinho e Slot

Torna titolare MKhitaryan con Zaniolo. Oliveira in panchina

Ci siamo, tutto è pronto per la finale e sono state rese note anche le formazioni ufficiali delle due squadre. Mourinho non molla il 3-4-2-1 che nel corso della stagione ha risollevato le sorti della Roma. Davanti al portiere Rui Patricio ci sarà la difesa titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. La novità è a centrocampo perché torna titolare dopo un mese Mkhitaryan. Al suo fianco giocherà Cristante con Karsdorp e Zalewski sulle fasce, non Spinazzola dunque, che è pronto a subentrare dalla panchina. Sulla trequarti agiranno, a sostegno della punta Abraham, Pellegrini e Zaniolo. Panchina per Oliveira. Slot, invece, ritrova BiJow. Kokcu e Aursnes saranno i mediani dietro Nelson, Til e il pericolosissimo Sinisterra. Davanti confermato Dressers, protagonista della sfida nella sfida con Abraham per il titolo di capocannoniere.