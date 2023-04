Roma-Feyenoord, le formazioni ufficiali di Mourinho e Slot

E' tutto pronto per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Questa sera la Roma, davanti ad uno stadio Olimpico sold out, dovrà ribaltare l1-0 subito al De Kuip contro il Feyenoord per centrare la quarta semifinale europea negli ultimi 6 anni. Mourinho sceglie Dybala dal primo minuto con Wijnaldum invece in panchina. A centrocampo la coppia Matic-Cristante con Spinazzola e Zalewski sulle corsie esterno. L'unica punta sarà Andrea Belotti che ha vinto il ballottaggio con Abraham.