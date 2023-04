Roma-Feyenoord, l’appello della Sud: “Telefono in tasca e bandiera in mano”

Un'unica voce per portare la Roma all'ennesima rimonta europea. L'Olimpico si scalda in vista del match attesissimo di questa sera col Feyenoord, con uno stadio totalmente giallorosso oltre le 65mila presenze. E un appello lanciato da tutti: nei giorni scorsi dalla società sui social, in queste ore anche dai tifosi romanisti. "Porta una bandiera! Canta i cori della Sud! Lascia il telefono in tasca! Tutto lo stadio! Fuori la voce!", si legge nel messaggio della Curva Sud sui social. L'Olimpico accoglierà con uno spettacolo di bandiere giallorosse gli uomini di Slot, cercando di giocare e segnare insieme alla squadra, come auspica Mourinho.