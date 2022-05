Roma-Feyenoord, la rifinitura prima della finale: Mkhitaryan in gruppo

I giallorossi hanno svolto questa matitna l'allenamento al Fulvio Bernardini, prima di partire per l'Albania. Nel pomeriggio invece, direttamente da Tirana Josè Mourinho terrà la conferenza stampa in compagnia di Lorenzo Pellegrini e Gianluca...

Manca davvero pochissimo alla finale di Conference League tra Roma e Feyenoord: è solo una questione di ore. L'allenatore dei giallorossi, JoséMourinho, ha deciso di preparare la delicatissima partita a Trigoria e non in Albania. Alle 12, infatti, prima della partenza per Tirana, i giocatori hanno svolta la consueta rifinitura pre-match.