Riunione tecnica e spogliatoio ‘di casa’: ecco come la Roma si prepara alla finale

Pranzo alle 13 poi una riunione tattica prima della partenza verso lo stadio alle 19:45

Mancano pochissime ore alla finale che l'ambiente Roma attende da più di 30 anni. La storia che questa sera potrebbe scriversi passa, però, anche dagli ultimi preparativi. Come riporta La Repubblica, la squadra si ritroverà per il pranzo verso le 13 dopo una sessione di risveglio muscolare. Un menù leggero, differenziato in base alle esigenze dei diversi giocatori, e poi un po' di riposo nelle rispettive camere. Successivamente rosa e staff si riuniranno per l'ultima riunione in vista del match fino alla partenza per lo stadio, in programma alle 19:25. All'Arena Kombetare, Pellegrini e compagni troveranno uno spogliatoio addobbato di giallorosso con frasi motivazionali a caricarli - "Una fede, una volontà, un traguardo" e "Vincere malgrado tutto" - una sorta di ritualità che il general manager Tiago Pinto e il suo braccio destro, il capo delle operazioni calcistiche Maurizio Lombardo, hanno proposto lungo tutta la stagione.