Roma-Feyenoord, infortunio per Mkhitaryan nel primo tempo: al suo posto Oliveira

L'armeno di è dovuto arrendere a una ricaduta dell'infortunio al flessore

Mkhitaryan non ce la fa. L'armeno, che sembrava aver recuperato dalla lesione al flessore rimediata contro il Leicester, deve abbandonare il campo della finale di Conference al 17' per quella che è a tutti gli effetti una ricaduta sulla stessa cicatrice. Al suo posto entra Oliveira con cui si è giocato la maglia in queste ultime ore. Le sensazioni avute ieri durante la rifinitura svolta per intero dal numero 77 non sono state confermate. "Mi fido di lui, conosce il suo corpo e sa interpretare bene i segnali. Alla fine del lavoro mi ha detto che è a disposizione" aveva detto Mourinho ieri in conferenza, la troppa voglia di giocare ha tratto in inganno anche un giocatore d'esperienza come Mkhi.