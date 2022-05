Roma-Feyenoord, ecco la coreografia giallorossa con il tricolore – FOTO

Una composizione di cartellini gialli e rossi con la bandiera dell'Italia

I biglietti per la finale di Tirana sono stati polverizzati in pochissimo tempo. I fortunati che sono riusciti a partire stanno tifando e cantando anche per chi non ha potuto essere lì e la coreografia organizzata dai tifosi romanisti ne è l'ennesima dimostrazione. Fatta da cartoncini gialli e rossi disposti in modo da scrivere 'As Roma 1927'. Il tutto arricchito con un tricolore in corrispondenza dell'angolo tra i due settori.