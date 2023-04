Roma-Feyenoord, due tifosi d’onore all’Olimpico: ci sono Totti e De Rossi

L'ex numero 10 è in compagnia del figlio Cristian. I due ex capitani giallorossi sono pronti a sostenere la Roma nella rimonta col Feyenoord

Mourinho ieri aveva chiesto 67mila tifosi e i romanisti coloreranno lo stadio Olimpico con bandiere e sciarpe. In tribuna ci sono anche due sostenitori d'onore. Francesco Totti e Daniele De Rossi saranno presenti per il match di questa sera. L'ex numero 10 è in compagnia del figlio Cristian. I due ex capitani giallorossi sono pronti a sostenere la Roma nella rimonta col Feyenoord. Oltre a loro sono arrivati anche Aldair e Boniek. La squadra di Mourinho deve ribaltare l'1-0 subito in Olanda. Lo Special One lascia fuori Dybala e punta su Belotti dal 1'.